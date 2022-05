Man uit Kortemark gaat over de kop in Diksmuide, laat auto liggen en gaat op café

Een man uit Kortemark heeft zich afgelopen weekend bizar gedragen bij een verkeersongeval in Diksmuide. Hij ging over de kop met zijn wagen en vluchtte daarna gewond weg. Hij werd later door de politie aangetroffen, naar verluidt in een café.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagnacht rond 23.30 uur ter hoogte van de Keizershoek in Diksmuide. Een prille dertiger uit Kortemark reed er met zijn Fiat Punto de stad binnen toen hij plots de controle over het stuur van zijn wagen verloor. De auto ging aan het slippen en eindigde op zijn dak. De man stapte gewond en bloedend uit en wandelde vervolgens gewoon weg alsof er niets aan de hand was. Hij liet zijn auto gewoon liggen. Passanten belden de hulpdiensten. “Toen wij aankwamen bleek de wagen op zijn dak in het midden van de rijbaan te liggen”, klinkt het bij politiezone Polder. “Van de bestuurder was geen spoor meer. Die man hebben we later aangetroffen in het centrum van Diksmuide.”

Gevonden in café

Naar verluidt zou de man na het ongeval een kilometer te voet hebben afgelegd naar een café in het centrum om daar wat te gaan drinken. Hij bekommerde zich helemaal niet om de situatie die hij had veroorzaakt. Toen de politie hem terugvond bleek hij nog steeds gewond te zijn en werd hij daarom overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder was de ambulance ook al naar de plaats van het ongeval gekomen maar toen was van de bestuurder nog geen spoor. Er werd een pv opgesteld wegens een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Het is niet duidelijk of het rijbewijs van de man is ingehouden. De brandweer kwam zaterdagnacht nog ter plaatse om brokstukken op te ruimen, waaronder een 200 meter lang spoor van gebroken glas. De Fiat werd getakeld. (JH)