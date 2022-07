Man uit Koekelare zwaargewond na klap tegen boom in Torhout

Bij een zwaar verkeersongeval op de Roeselaarseweg in Torhout is een 57-jarige man uit Koekelare maandagmiddag zwaargewond geraakt. De man kwam met zijn bestelwagen rechts van de weg tegen een boom terecht.

Het ongeval gebeurde maandagmiddag omstreeks 13.30 uur toen de man in zijn Citroën Nemo bestelwagen van Torhout in de richting van Lichtervelde reed. Om een onduidelijke reden ging de wagen plots van de weg af nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Mogelijk werd de man onwel, want volgens buurtbewoners reed de man hoorbaar meterslang naast de weg over de kasseistrook alvorens op de boom te botsen.

Door de klap werd het motorblok van de wagen volledig ingedeukt en werd de wagen wat naast de boom weg gekatapulteerd. De Citroën kwam uiteindelijk tot stilstand op de zachte berm. Passanten belden de hulpdiensten op waarna de brandweer, politie, MUG en ambulance ter plaatse snelden. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. “De man zat in zijn wagen en kon er niet op zelfstandige wijze uitraken”, zegt luitenant Alain Crombez van de brandweer van Torhout. “Hij zat echter niet geklemd en er moest geen noodbevrijding worden uitgevoerd.”

Na verzorging ter plaatse werd de 57-jarige man uit Koekelare zwaargewond naar het AZ Deltaziekenhuis van Roeselare gebracht. De wagen werd getakeld. Brokstukken van de wagen en afgekraakte takken van de boom werden van het fietspad geruimd. Door het ongeval was er geen verkeershinder. (JH)