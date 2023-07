Man uit Avelgem sterft bij ongeval in Henegouwen

In Orroir, een deelgemeente van Mont-de-l’-Enclus in Henegouwen, is vrijdagochtend een man uit Avelgem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat schrijft HLN. De veertiger zou met zijn wagen in het water terechtgekomen zijn.

Het ongeval gebeurde volgens HLN omstreeks 4.45 uur op de Chaussée de la Libération in Orroir, net over de taalgrens en vlak bij Avelgem. De West-Vlaming zou daar de controle over zijn stuur verloren zijn in een bocht, vlak voor een bruggetje over het water. Daarna belandde hij met zijn auto in het water.

Later meer…