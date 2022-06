Man speelt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed op flank eindigt

Een ploeg van politiezone Kouter trok woensdag even voor middernacht het rijbewijs in van een 29-jarige man uit Kortemark.

Die reed rond 23.40 uur met zijn personenwagen in de Koekelarestraat in Ichtegem toen hij de controle over het stuur van zijn auto verloor.

Ter hoogte van het kruispunt van de Ichtegemstraat met de Geuzenstraat is hij op de linkerzijde terechtgekomen.

De bestuurder was niet gewond maar bleek wel onder invloed van alcohol te zijn. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken.

Zijn wagen werd getakeld. (JH)