Man slechts lichtgewond nadat hij op zebrapad aangereden wordt

Een 38-jarige man uit De Panne liep vrijdag in de vooravond slechts lichte verwondingen op toen hij op het zebrapad in Veurne opgeschept werd door een wagen.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 17.20 uur in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne. De man stak op dat moment het zebrapad over aan de AS Adventure op de weg tussen Veurne en Koksijde. “De 38-jarige man uit De Panne bevond zich op dat moment op het zebrapad toen een 28-jarige vrouw uit Koksijde vanuit de richting van Veurne kwam aangereden”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin.

“De vrouw was voorbij de nieuwe rotonde in de Sint-Idesbaldusstraat gereden en had de man niet opgemerkt toen hij overstak. De man werd opgeschept en kwam op de motorkap van de wagen terecht. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en kreeg daar een medische check-up. Het bleek dat hij eerder lichtgewond was geraakt en hij mocht het ziekenhuis alweer verlaten.”

Oorspronkelijk was gedacht dat de gevolgen van de aanrijdingen erger zouden zijn en daarom werd naast een ambulance ook een MUG ter plaatse gevraagd maar die moest uiteindelijk niet komen. De politie deed de nodige vaststellingen. Er was tijdelijk lichte verkeershinder. (JH)