Man slaat op de vlucht en rijdt in op politievoertuig in Lombardsijde: twee politiemensen gewond overgebracht naar het ziekenhuis

Twee politiemensen van politiezone Middelkerke liggen sinds dinsdagavond in het ziekenhuis nadat hun patrouillevoertuig geramd werd door een bestuurder die kort daarvoor op de vlucht was geslagen. “De verdachte werd aangehouden”, zegt korpschef Frank Delva.

De politie van Middelkerke kreeg om 22.30 uur een melding van een schermutseling in een stacaravan op camping De Lombarde in de Lombardsijdelaan in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke. In de stacaravan verbleef een koppel die met elkaar in de clinch was gegaan. “Toen een eerste patrouille op de locatie aankwam, scheurde een voertuig aan hoge snelheid weg”, vertelt de korpschef.

Achtervolging

“Die ploeg heeft meteen de achtervolging ingezet omwille van het verdacht gedrag.” De politiepatrouille, bijgestaan door enkele extra opgeroepen patrouilles gingen achter de wagen aan. “We hebben proberen het voertuig te onderscheppen”, vervolgt Delva. “Toen een combi het voertuig wilde stoppen, ramde de verdachte het politievoertuig. Twee politiemensen raakten daarbij gewond. Ze klaagden vooral over inwendige pijn. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog. Ze zijn voor onbepaalde tijd werkonbekwaam.”

De politie kon de verdachte uiteindelijk in de boeien slaan. “De verdachte is inderdaad aangehouden en het parket werd ingelicht. Hij legde bovendien een positieve ademtest af”, besluit korpschef Frank Delva.