Man rijdt wagen en gevel aan in Zarren en vlucht weg

Een man heeft woensdagmiddag brokken gemaakt in een woonerf in Zarren (Kortemark). De vijftiger reed eerst tegen een wagen, pleegde vluchtmisdrijf en knalde daarna tegen een gevel en garagepoort. De man vluchtte daarna te voet weg. Volgens buurtbewoners kon hij amper op zijn benen staan door ingenomen medicatie.

Het incident deed zich om 12.30 uur voor in de Jerome Debouttestraat, een woonerf en zijstraat van de Stadenstraat in Zarren. Een man reed er in zijn Opel Corsa de woonwijk in met de bedoeling om familie in de straat te bezoeken. Het liep vrijwel meteen na het inslaan verkeerd toen hij een wagen van een andere bewoonster aanreed. Daarna vluchtte hij weg om enkele tientallen meters verder de controle over zijn stuur te verliezen bij een manoeuvre en tegen een gevel van twee aanpalende huizen te knallen. Volgens buurtbewoners stapte de man uit en kon hij nog amper op zijn benen staan. Toch vluchtte hij weg, naar zijn familie. Die belden de hulpdiensten. De man keerde daarna snel terug.

Geen instortingsgevaar

De brandweer, politie en ambulance repten zich ter plaatse. Volgens de melding zou de wagen zich in het huis hebben geboord maar dat klopte niet. “Er was dan ook geen instortingsgevaar of gevaar voor de instabiliteit van de woning”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen. “De binnengevel was niet geraakt. De buitengevel werd wel naar binnen geduwd en ook de garagepoort was geraakt. Die hebben we terug op zijn plaats geduwd zodat de woning zeker afgesloten was.” De twee woningen hebben schade en in de meest geraakte woning was er ook even geen distributie meer. De brandweer ruimde nog wat brokstukken en kon gauw vertrekken. De politie had echter heel wat meer werk en moest versterking optrommelen.

Bestuurlijk gearresteerd

De man werkte aanvankelijk niet bijster goed mee. “We hebben hem bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd wegens het verstoren van de openbare orde”, zegt commissaris Wim Merlevede. “Omdat we vreesden dat de man voor problemen zou zorgen in de ambulance is een politieman met die ziekenwagen mee gereden naar het ziekenhuis en reed een combi achterop. In het ziekenhuis werd een bloedproef afgenomen om te zien van wat de man onder invloed was.” De man kreeg verder verzorging in het ziekenhuis. (JH)