Man rijdt per ongeluk eigen vrouw omver

Om 16 uur gebeurde in Oostende een verkeersongeval waarbij een man over de enkels van zijn eigen vrouw reed. De vrouw moest door de brandweer bevrijd worden van onder de wagen.

Het koppel was net aangekomen bij een winkel in de Gistelsesteenweg, ter hoogte van het Jet Center. Tijdens het parkeren liep het fout. “De vrouw was uitgestapt om langs de kant van de weg te gaan staan, terwijl haar man de wagen zou parkeren”, vertelt Kapitein Nathalie Van Moorter van de Oostendse brandweer. “De vrouw zou gestruikeld zijn ter hoogte van de stoeprand en daarbij ten val gekomen zijn.”

Op dat moment reed de man met zijn wagen achteruit de parkeerplaats in. “De man had niet gezien dat zijn vrouw was gevallen en reed over haar enkels”, vervolgt de brandweerkapitein. Een zware materiaalwagen van de brandweer kwam ter plaatse om de vrouw van onder de wagen te bevrijden. “Daarvoor moesten we met luchtzakken de wagen optillen. De vrouw bleef de hele tijd bij bewustzijn.” Ook de MUG kwam ter plaatse.

De Gistelsesteenweg werd tussen het Q8-benzinestation en de Elisabethlaan volledig afgezet voor het verkeer. De vrouw werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar haar verwondingen precies zijn, is voorlopig niet duidelijk. De man was onder de indruk van wat er is gebeurd, maar moest niet naar het ziekenhuis. Na een uur werd de straat terug vrijgegeven.