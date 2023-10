Man rijdt onder invloed van alcohol tegen gevel van gerenoveerde woning in Zedelgem: “Gelukkig speelden onze kinderen niet op straat”

De bewoners van een rijwoning in de Hugo Verriestraat in Zedelgem beleefden zondagavond de schrik van hun leven. Het jonge koppel met twee kinderen was thuis toen ze plots een enorme klap hoorden. Toen de man des huizes buiten poolshoogte ging nemen, zag hij hoe de zijkant van hun gevel volledig geramd was. Een 66-jarige man uit Torhout bleek verantwoordelijk te zijn voor de vele schade. “Dit is écht miserie”, zegt hij zuchtend.

De Hugo Verriestraat in Zedelgem is een rustige straat waar het deels verboden is om met de wagen te rijden en/of je wagen te parkeren. Een rustige woonplaats waar de kinderen die er wonen vaak op straat spelen.

Zondagavond was dat, ondanks het goede weer, gelukkig niet het geval. En maar goed ook, want rond 19.10 uur belandde een 66-jarige bestuurder met zijn wagen tegen de zijkant van de gevel van een huis. De man wilde volgens de politie vooruit rijden, maar reed in plaats daarvan achteruit. “Mijn dochter was net aan het douchen”, vertelt de eigenaar van de getroffen woning. “Plots hoorden we een enorme knal. De klap was zo hevig dat zelfs de douchedeur open vloog.”

Onder invloed van alcohol

Het jonge koppel wist in eerste instantie niet goed wat er aan de hand was. “Ik dacht dat er verderop in de straat iets gebeurd was”, vertelt de man. “Ik ging buiten kijken, maar zag al snel wat het probleem was.”

Een 66-jarige man wilde iemand thuis afzetten in de straat, maar vergiste zich bij het wegrijden van pedaal. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn. “En dat gebeurt wel vaker”, zegt de bewoner. “We kennen de man en hebben al verschillende keren aangemaand te stoppen met drinken als hij moet rijden. Nu is het alleen materiële schade, maar wat als mijn kinderen buiten hadden gespeeld? Of te voet om frietjes waren geweest, zoals wel vaker gebeurt op zondagavond?”

De bestuurder vroeg het jonge koppel niet de politie te bellen, maar die laatste kwam toch tussenbeide. De agenten besloten het rijbewijs van de man onmiddellijk in te trekken. Niet veel later kwam de brandweer ter plaatse om de gevel te stutten. Ook een aanpalend appartement raakte door het incident beschadigd. “Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar”, vertelt de eigenaar van het huis. “Maar we moesten toch zo snel mogelijk een aannemer aanstellen. Dit alles gebeurt net twee dagen voor onze reis.”

Verbouwingen

Het jonge koppel woont nog maar twee jaar in hun woning en heeft alles nog maar recent gerenoveerd. “We hebben zware verbouwingen gedaan. Alles is onder handen genomen en vernieuwd, behalve de façade.”

De schade beperkt zich helaas niet alleen tot de buitenkant, maar ook binnen zijn er heel wat barsten. De dakgoot raakte ook vernield door het incident. “Dit is écht miserie. We beseffen dat dit veel erger had kunnen aflopen, maar toch.”