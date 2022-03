Man rijdt met gestolen auto van vader en onder invloed van drugs in gracht én probeert weg te vluchten

Een 25-jarige man uit Oostkamp heeft het de afgelopen dagen erg bont gemaakt. Eerst stal hij de wagen van zijn vader, vervolgens reed hij ermee in de gracht en daarna probeerde hij te vluchten.

De politie Westkust werd vrijdagochtend even voor 9 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Toekomstlaan in Koksijde. Een bestuurder van een personenwagen bleek er in de gracht te zijn beland. De man raakte daarbij niet gewond.

Een toevallige passant stopte bij het ongeval en wou de bestuurder helpen, maar die was daarmee niet gediend en bedreigde de passant. De politie was intussen verwittigd en haastte zich naar de plaats. Intussen had de bestuurder de vlucht genomen door de aangrenzende weilanden. De man kon door de achtervolgende inspecteurs van de politie ingerekend worden.

Positieve drugtest

Het voertuig blijkt hij daags voordien van zijn vader gestolen te hebben. De 25-jarige bestuurder uit Oostkamp legde naar aanleiding van het verkeersongeval ook een positieve drugtest af. De man wacht nu een resem pv’s en zal het later bij de rechter mogen uitleggen. (JH)