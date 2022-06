Man rijdt met auto tegen gevel in Oeselgem

Een man uit Oeselgem reed donderdagavond tegen de gevel van een woning in de Palingstraat in Dentergem. Hij zou onwel geworden zijn achter het stuur en raakte van de weg. De schade aan de gevel is aanzienlijk. “Ik dacht dat het huis instortte”, verklaarde de 31-jarige bewoner.

Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur donderdagavond. “We gingen net slapen toen we een enorme klap hoorden. Het hele huis trilde, ik dacht dat het zou instortten. De binnenmuur van onze badkamer stond helemaal bol. Gelukkig zijn we geen vijf minuten vroeger gaan slapen. Toen ik buiten ging kijken, zag ik een auto in onze gevel. De bestuurder liep verward rond, hij had op een haar na de auto van mijn vrouw, die op de oprit stond, gemist.”

Onwel geworden

De bestuurder van de grijze Mercedes die het ongeval veroorzaakte, woont in dezelfde buurt. Volgens de eerste berichten had hij niet gedronken en reed hij niet te snel maar werd hij onwel achter het stuur. Hij raakte van de weg af en reed dwars door een omheining en een haag tot tegen de gevel. De bestuurder kon zelf zijn vrouw verwittigen van het ongeval maar werd achteraf ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Geen structurele schade

De brandweer van Waregem en van Aarsele kwamen ter plaatse. “We zullen de gevel van het huis stutten maar er is geen structurele schade”, zegt luitenant Wim Devreese van post Aarsele.

De bewoners hoeven hun huis dus niet te verlaten. Ze wonen er pas sinds eind 2019 en hebben een baby van elf maanden. “Gelukkig is het een goeie slaper, hij werd even wakker van de klap, maar was snel weer vertrokken.”