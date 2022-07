Man ramt boompje en eindigt op dak in wagen: Ringlaan Koekelare tijdlang volledig versperd

De Ringlaan in Koekelare was woensdag rond de middag een tijdlang versperd in beide richtingen door een spectaculair ongeval. Een man knalde er met zijn wagen tegen een boompje en ging over de kop. De auto eindigde op zijn dak in het midden van de weg.

Het ongeval gebeurde woensdag rond de middag toen een veertiger in zijn personenwagen richting Oostmeetstraat reed. Wat er precies gebeurde is onduidelijk. Ofwel viel de man in slaap, ofwel raakte hij onwel. In ieder geval week hij van zijn rijbaan af en knalde hij rechts tegen een boompje aan op een verhoogde talud.

Door de impact kantelde de auto en ging die over de kop. De wagen eindigde op zijn dak in het midden van de rijbaan. Verschillende omstaanders en passanten stopten en schoten de man te hulp. De hulpdiensten werden opgebeld en de brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden, maar dat bleek niet nodig te zijn. Hij raakte op eigen kracht uit zijn voertuig.

Ook een MUG-dienst was onderweg, maar die werd afgebeld omdat de man niet zwaargewond was. Hij kreeg verzorging van de toegesnelde ambulanciers en werd voor verzorging naar het AZ Deltaziekenhuis in Torhout gebracht.

Door het ongeval was de Ringlaan volledig versperd, verkeer moest er om rijden. Politiezone Polder deed de nodige vaststellingen en stuurde een drone de lucht in om overzichtsbeelden te maken. De baan was terug vrijgegeven nadat de auto werd getakeld. (JH)