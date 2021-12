Man raakt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed met bestelwagen in sloot rijdt

Een 59-jarige man raakte vrijdagnacht zijn rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte. In de nacht van vrijdag op zaterdag verloor hij rond 23.20 uur de controle over het stuur van zijn bestelwagen toen hij in de Kruiskalsijdestraat reed tussen Keiem en Leke.

De man eindigde met zijn voertuig in de sloot. Hij raakte niet gewond en kon op eigen kracht de bestelwagen verlaten om de hulpdiensten te bellen. Bij aankomst van de politie bleek dat hij te diep in het glas had gekeken en moest hij een ademtest afleggen.

De ademanalyse gaf uiteindelijk aan dat hij 1,93 promille in het bloed had. Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingehouden. De bestelwagen werd getakeld. (JH)