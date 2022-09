Man raakt gekneld in garagebox

In een garagecomplex in de Sint-Jozefdreef in Oostkamp gebeurde maandagmiddag rond half één een ongeval.

Een man kwam in een garagebox ten val tussen zijn auto en de muur van de garage. Bij het uitstappen viel de oudere man achterwaarts neer en kon hij niet op eigen kracht recht komen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man uit zijn netelige positie te bevrijden. Eens bevrijd werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.