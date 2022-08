Man overleeft als bij wonder zware botsing tegen oplegger in Vlamertinge

Een man overleefde zondagavond als bij wonder een bijzonder zwaar verkeersongeval in Vlamertinge (Ieper). Met zijn wagen week de man van zijn rijbaan af en boorde zich onder de oplegger van een vrachtwagen. De man kon door de ambulanciers snel uit zijn wagen gehaald worden.

Het verkeersongeval gebeurde zondagavond rond 21.45 uur op de Noorderring in Vlamertinge (Ieper). Een man van 24 jaar uit Poperinge reed er in zijn Toyota richting Poperinge. Ter hoogte van Valcke Prefab Beton ging het volledig verkeerd. De man week van zijn rijbaan af en knalde rechts van de weg tegen een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen. De wagen boorde zich gedeeltelijk onder de oplegger. Waarom de man afweek van zijn rijbaan is nog niet duidelijk. Het is dus niet geweten of de man een stuurfout maakte, door iets afgeleid werd of even in slaap viel. In ieder geval was de klap bijzonder hevig.

Bevrijd door ambulanciers

Getuigen van het ongeval stopten onmiddellijk om de eerste hulp te bieden en belden de hulpdiensten. Zowel de politie, een ambulance, een mug-team als de brandweer snelden ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om het geknelde slachtoffer te bevrijden. “Uiteindelijk bleek zelfs dat niet nodig te zijn”, klinkt het bij brandweer Westhoek. “De ambulanciers die het snelst ter plaatse waren, zagen dat de man toch niet gekneld in het wrak zat en konden hem voorzichtig uit de wagen halen.” De jongeman kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste info raakte hij weliswaar zwaargewond maar zou hij niet in levensgevaar verkeren. Dat mag gerust een wonder heten want de Toyota raakte vooraan erg zwaar beschadigd. Het hele motorblok en het dak werden door de impact vermorzeld.

Weg tijdlang afgesloten

Door het ongeval was de Noorderring twee uren ter plaatse afgesloten. Het verkeer kon omrijden via Vlamertinge. Het wrak van de Toyota kon vrij snel van onder de oplegger getrokken worden, de oplegger zelf raakte eveneens zwaar beschadigd. Er was schade aan de achterzijde, de wielkasten en ook de achteras van de oplegger werd geraakt. Monteurs hadden ter plaatse een uur werk nodig om de oplegger klaar te maken om weggesleept te worden. Daarna ruimde de brandweer nog brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op. Net voor middernacht werd de weg opnieuw opengesteld voor alle verkeer. (JH)