Man overleden nadat hij met auto in kanaal rijdt

Donderdagmiddag even over 16 uur is een bestuurder met zijn wagen terecht gekomen in het kanaal Brugge Gent ter hoogte van de Sint-Jorisstraat in Sint-Joris, Beernem.

De man reed met zijn wagen ter hoogte van het jaagpad in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden de man van 82 uit Beernem nog te reanimeren maar ter vergeefs.

Hij overleed ter plaatse. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.