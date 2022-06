Man overleden achter stuur van zijn wagen op ring rond Kortrijk

Woensdagnamiddag overleed een man achter het stuur van zijn wagen op de R8. Alle indicatoren wijzen erop dat hij onwel werd. Hulp kon niet meer baten.

Enkele automobilisten belden rond 13 uur in alle paniek de hulpdiensten op. Op de R8, in de richting van Kuurne ter hoogte van Heule, was een voertuig op de linkerrijstrook tegen de betonnen rand tot stilstand gekomen. Zowel brandweer, ambulancediensten als politie snelden meteen ter plaatse en troffen er een man aan die levenloos achter het stuur van zijn wagen zat.

Rijstroken afgesloten

Het medisch personeel ter plaatse startte meteen met reanimatie, tevergeefs. De chauffeur, een man uit Frankrijk, overleed ter plaatse. Volgens de hulpverleningszone wijst alles erop dat de man onwel werd, waardoor er van kwaad opzet geen sprake is.

Tijdens de interventie werden beide rijstroken van de R8 afgesloten, wat de nodige hinder met zich meebracht. Teneinde het slachtoffer in alle sereniteit uit het voertuig te kunnen halen, werd besloten schermen op te stellen.