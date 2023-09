Man onder invloed ramt geparkeerde auto’s: “Niet de eerste keer, hier moet iets gebeuren”

Een wagen reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen drie geparkeerde voertuigen langs de Rijselseweg bij Ieper. De bestuurder (27) bleek onder invloed van alcohol en drugs. De vier betrokken voertuigen liepen zware schade op. “Jammer, maar gelukkig zijn hier geen doden gevallen.”

“Ik had mijn Audi A4 Avant zaterdagavond geparkeerd langs de Rijselseweg voor een barbecue bij vrienden”, vertelt Timo Fiey (27) uit Langemark-Poelkapelle. “Rond 1.30 uur hoorden we een klap.”

De Audi die geparkeerd stond tegenover feestzaal Te Velde in de richting van de Ieperse deelgemeente Voormezele, was aangereden aan de linkerkant en kwam deels op het fietspad terecht. De achterste band stond plat, het wiel was verdraaid en het portier was ingedeukt.

De auto van Timo was niet het enige voertuig dat zware schade had opgelopen. Voor zijn Audi stonden twee wagens geparkeerd van het merk Volvo EX90. De donkerkleurige Volvo was ook aangereden aan de linkerkant en stond lek. Door de klap was het voertuig vooruit gekatapulteerd tegen de lichtkleurige Volvo.

“Ik was thuis toen onze Volvo’s werden aangereden”, zegt Stijn Moyaert, die vlak voor de parkeerstrook woont. “De schade? Wellicht al zeker één wagen perte totale. Het is op dit moment moeilijk in te schatten. Té veel, dat is zeker!”

Alcohol en drugs

De aanrijdingen werden veroorzaakt door een Mercedes, die kwam van Ieper en reed richting Voormezele. Na de botsingen kwam de zwaar beschadigde Mercedes wat verderop tot stilstand op de Rijselseweg.

Aan het stuur zat een man van 27 jaar uit Komen-Waasten. Uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper blijkt dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. In de Mercedes zat ook een passagier: een man van 28 jaar uit Wervik. Hij raakte licht gewond aan zijn hand.

“Een snijwond”, verduidelijkt Timo. “Mijn Audi is natuurlijk niet meer rijvaardig, wellicht wordt hij in de loop van zondag getakeld. Jammer, maar gelukkig zijn hier geen doden gevallen.”

Maximumsnelheid

Politiezone Arro Ieper sloot de Rijselseweg ongeveer een uur af vanaf het kruispunt met de Kemmelseweg zodat Depannage Rik de Mercedes kon takelen en Brandweer Westhoek het wegdek kon reinigen.

Stijn ventileerde zijn ongenoegen tijdens de nachtelijke takelwerken. “Het stadsbestuur mag ook eens wakker worden, al blijft men daar rustig verder slapen. Dit is zone 70, wat al een te hoge maximumsnelheid is. En in de praktijk rijden velen hier 90 kilometer per uur of nog sneller. Het eerste deel van de Rijselseweg vanaf de rotonde bij de Rijselpoort is intussen zone 50 geworden, maar de rest van de straat is niet meer belangrijk? Van mij mogen ze de zone 50 doortrekken tot waar er nog bewoning is langs deze straat, pakweg tot hoeve Zuid-Bellegoed. Dit of andere verkeersremmende maatregelen waardoor men hier geen 120 meer kan rijden. Ik heb dit al meermaals gevraagd aan stad en politie, want het is allerminst de eerste keer dat we hier schade hebben. Het moet al de derde keer zijn dat iemand tegen mijn wagens rijdt, die er geparkeerd staan.”

“Ik ben enkele weken geleden nog ter plaatse geweest met de hoofdcommissaris, onder meer naar aanleiding van een diefstal”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) in een eerste reactie. “Het beheer van de weg is in handen van Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De problematiek staat op de agenda van de volgende technische commissie verkeer.” (TP)