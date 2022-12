Man naar ziekenhuis gebracht nadat hij garagepoort ramt

Rond half negen donderdagavond maakten bewoners van een residentie in de Handboogstraat in Sint-Pieters, Brugge een melding van een ontploffing in de ondergrondse parkeergarage.

Bij aankomst van de hulpdiensten was er geen sprake van een ontploffing. Wel troffen ze een zwaar beschadigde wagen aan.

De bestuurder had met zijn wagen tegen de zijwand van de ingang en de garagepoort gereden. Dat ging gepaard met een luide knal.

De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en diende getakeld.