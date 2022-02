Man loopt bekkenbreuk op na zwaar ongeval op Staatsbaan in Kortemark

Bij een zwaar ongeval op de Staatsbaan in Kortemark is een bestuurder van een bestelwagen vrijdagochtend gewond geraakt. Door het ongeval was er slechts beurtelings verkeer mogelijk.

Het ongeval gebeurde op de drukke Staatsbaan (N35) tussen Handzame en Zarren in de gemeente Kortemark.

Zware klap

Even voor 6 uur belandde daar een bestelwagen eerst tegen een boom en daarna in de gracht in de richting van Zarren. Het ging om een zware klap, want door de impact werd het motorblok uit de wagen geslingerd.

De bestuurder, een man van eind de twintig, zat vast in zijn voertuig en kreeg de deur zelf niet open. De brandweer werd opgeroepen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

Bekkenbreuk

Er zat gelukkig geen water in de gracht. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder zwaargewond zijn geraakt en liep hij wellicht een bekkenbreuk op.

De brandweer plaatste de nodige signalisatie. Er gold beurtelings verkeer op de Staatsbaan. (JH)