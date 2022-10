Man laat het leven na ongeval in Oostduinkerke

Zaterdagmorgen gebeurde een ongeval langs de Toekomstlaan in Oostduinkerke. De MUG-dienst probeerde de man te reanimeren, maar tevergeefs. De man overleed ter plaatse

Zaterdagmorgen gebeurde een ongeval langs de Toekomstlaan in Oostduinkerke, waarbij een persoon gekneld kwam te zitten. Alle hulpdiensten werden ter plaatse gestuurd. De brandweer haalde de man uit het voertuig en de MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne probeerde de man te reanimeren, wat niet meer lukte. Hij overleed ter plaatse. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken.

De politie deed ter plaatse vaststellingen met een drone. Volgens het parket werd de bestuurder van de wagen die in de gracht reed in Oostduinkerke onwel. Getuigen zagen hoe de man van zijn baanvak afweek en naast de rijbaan in de gracht tot stilstand kwam.