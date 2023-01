Man krijgt hevige niesbui en botst op auto’s in Veldegem

In het centrum van Veldegem kwam het maandagmiddag tot een bizar ongeval waarbij drie auto’s betrokken waren. De bestuurder van een Peugeot verklaarde dat hij af te rekenen kreeg met ‘een hevige niesbui’ en daarna op een geparkeerde wagen botste. Die kwam dan weer in aanraking met een derde voertuig.

Het bizarre ongeval gebeurde maandagmiddag rond 14.30 uur in de Kon. Astridstraat vlakbij de kerk. Een man reed er in zijn Peugeot 2008 richting Torhoutsesteenweg toen het verkeerd ging. Plots week hij van zijn rijbaan af en knalde hard op een geparkeerde Opel Crossland. Door de klap tolde die wagen rond zijn as en kwam nog eens in botsing met de geparkeerde Peugeot 3008 die voor zich stond. De Opel kwam zelfs dwars op de parkeerstrook te staan met de neus op de weg. Omstaanders, die alles zagen gebeuren, snelden te hulp.

“Ik keek net buiten toen ik het ongeval zag gebeuren”, zegt een buurtbewoner. “Het was een vrij harde klap. Ik rende meteen naar die man in zijn auto en trok het portier open. ‘Sorry, ik moest net verschillende keren hard niezen en wist niet wat er gebeurde’, zei hij. Hij kon wel zelf uit de wagen stappen.”

De man liep verwondingen op aan de hand en werd naar het ziekenhuis gebracht. Of de man mogelijks door iets anders afgeleid was en of hij te snel reed in de zone 30 moet de politie uitzoeken.

Door de botsing zijn de Peugeot 2008 en de Opel zwaar beschadigd en wellicht rijp voor de schroothoop. Vooral voor de eigenares van de Opel een stevige domper, want ze had de wagen amper twee weken in haar bezit. (JH)