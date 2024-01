Man in levensgevaar nadat hij gegrepen wordt door vrachtwagen op snelweg in Middelkerke

Op de E40 in Middelkerke gebeurde zondagmiddag een verkeersongeval waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. De man stond met zijn wagen op de pechstrook toen hij volgens de federale politie werd aangereden door een aankomende vrachtwagen. Waarom de man uitstapte en op de snelweg liep is niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde even na 15:00 uur vlak voorbij de oprit van Middelkerke richting Brugge. De bestuurder reed op de E40 en moet zich op een bepaald moment op de pechstrook geparkeerd hebben.

“We kunnen bevestigen dat de man werd aangereden door een aankomende vrachtwagen”, zegt een woordvoerder van de federale politie. Over wat de man op de snelweg deed en waarom hij uitstapte kan de politie zich vooralsnog niet uitspreken.

In levensgevaar

Wel was meteen duidelijk dat de situatie van de man ernstig was. De toegesnelde hulpdiensten dienden ter plaatse de eerste zorgen toe alvorens de man werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was ernstig. Volgens de federale politie verkeert hij in levensgevaar.

“Over de precieze omstandigheden kunnen we momenteel niks meer kwijt”, klinkt het nog. Door het ongeval was er korte tijd file, maar na een uurtje was de rijbaan weer volledig vrij.