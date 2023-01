Man in levensgevaar na crash tegen boom in Avelgem

Bij een ernstig verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem heeft een man in de nacht van vrijdag op zaterdag levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het slachtoffer kwam met zijn voertuig tegen een boom terecht.

Het ongeval deed zich voor op de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove, een deelgemeente van Avelgem. Kort na middernacht verloor de bestuurder van een Toyota Land Cruiser om ongekende redenen de controle over het stuur. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het parket verkeert hij door de gevolgen van de klap nog steeds in levensgevaar.

De Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste om geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Bij het ongeval waren immers geen andere voertuigen betrokken.