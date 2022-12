Man gewond nadat hij meermaals over kop gaat in gracht naast E40 in Oostduinkerke

Een bestuurder van een BMW raakte donderdagochtend gewond bij een verkeersongeval op de E40 in Oostduinkerke. De man belandde er naast de snelweg, vernielde tachtig meter vangrails en ging uiteindelijk enkele malen over de kop in de gracht.

Het verkeersongeval gebeurde rond 9.15 uur toen de bestuurder van een BMW X5 op de snelweg tussen Oostduinkerke en Veurne reed.

Even onwel geworden?

Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk. De man verklaarde aan de politie dat hij wellicht even onwel was geworden. Op de snelweg stond er ook behoorlijk wat water nadat het de hele nacht fel geregend had.

De brandweer van Veurne was vijf minuten eerder opgeroepen om een grote plas water weg te pompen maar dan wel aan de andere kant van de E40, enkele kilometers verder in Veurne.

In ieder geval belandde de man in zijn SUV naast de snelweg en raakte daar eerst de vangrails. Volgens de wegpolitie zijn die over een afstand van tachtig meter volledig vernield en zullen die vervangen moeten worden.

Overkop

Nadat de wagen door de vangrails was gegaan, dook de BMW de berm naar beneden en ging uiteindelijk enkele keren over de kop in de gracht. De auto kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand op de wielen aan het begin van een weiland.

De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder uit zijn wagen te bevrijden, maar hij bleek uiteindelijk niet gekneld te zitten. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht maar raakte niet levensgevaarlijk gewond. Hij heeft in ieder geval veel geluk gehad dat de zware SUV bestand bleek tegen de fikse klap.

Door het ongeval was de pechstrook en rechterrijstrook een tijdlang afgesloten wat tot een beperkte file leidde. Na 10.30 uur was de BMW getakeld en werd de snelweg weer vrijgegeven. (JH)