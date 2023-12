Man die op weg is naar brand bij hem thuis raakt betrokken bij verkeersongeval in Varsenare

Woensdagmorgen gebeurde er even voor 11 uur een verkeersongeval op de Gistelsteenweg in Varsenare.

De bestuurder van een personenauto werd onwel en ging op die manier van de weg. Hij reed daarbij een ander voertuig aan en kwam tot stilstand tegen een boom, die deels afknakte.

Brand bij hem thuis

Vermoedelijk werd de man onwel nadat hij vernomen had dat er bij hem thuis brand uitgebroken was. De man, die even verderop in de Kraaiendreef woont, was op weg naar zijn woonst. Wellicht werd het hem allemaal teveel en werd hij onwel achter zijn stuur.

De mug en ambulance kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. De brand bij hem thuis bleek trouwens niet zo erg. Een composthoop had er door zelfontbranding vuur gevat. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. Schade aan de woning was er dan ook niet.

Verkeershinder

Door het ongeval was er beurtelings verkeer op de Gistelsteenweg. Daar zorgde de politie voor.