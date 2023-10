Man die onder invloed van flakka dodelijk ongeval veroorzaakte blijft in cel: “Hij wil zich laten opnemen voor begeleiding”

De 32-jarige man uit Houthulst die bijna twee maanden geleden een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Diksmuide waarbij een 62-jarige fietser het leven liet, blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer van Veurne vandaag. De man was onder invloed van de ‘zombiedrugs’ flakka en zijn gebruik was zo problematisch dat de raadkamer hem nog niet vrij wil laten. “Hij moet residentieel opgenomen worden maar zolang hij in de gevangenis zit kan dat niet”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

Het zware ongeval gebeurde op zaterdagochtend 2 september in de Esenweg in Diksmuide. De 32-jarige man uit Houthulst zette een roekeloos inhaalmanoeuvre in maar reed daarbij overdreven snel en haperde aan zijn voorligger. Zijn bestelwagen werd naar de overkant van de weg gekatapulteerd en raakte nog eens drie andere auto’s. Er vielen vier lichtgewonden maar bovenal: een 62-jarige fietser die net op het ogenblik van het ongeval voorbijreed werd geraakt en stierf ter plaatse. Na het ongeval probeerde de 32-jarige aanrijder, die duidelijk verward was, te vluchten. Hij werd gearresteerd en uit de resultaten van zijn bloedonderzoek bleek dat hij zwaar onder invloed was van flakka, de zogenaamde ‘zombiedrugs’.

“Wil zelf opgenomen worden”

Die jarenlange verslaving zorgt er nu ook voor dat de dertiger nog in de cel zit. “Er is intussen een verslag van een psychiater waarin staat dat een residentiële opname van mijn cliënt om te werken aan zijn drugsprobleem noodzakelijk is”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul. “En ook wij zijn daarvan overtuigd. Ook de man is vragende partij voor een opname. Maar daar knelt het schoentje weer. Er is momenteel geen enkele instelling die hem wil opnemen terwijl hij nu nog in de gevangenis zit. Hij moet eerst op intake kunnen komen maar zolang hij in de cel zit kan dat niet. Dus vroegen we hem vrij te laten zodat we meteen op intake kunnen en daarna de residentiële opname kunnen starten maar dat wil de raadkamer nog niet toestaan. Intussen kan ik wel melden dat de twee maanden cel al een ander mens van hem maakten”. De man blijft nu vier weken langer vast. (JH)