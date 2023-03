Man die in Zandvoorde met fiets onder vrachtwagen terechtkwam is overleden aan zijn verwondingen

Vrijdagavond kwam een zeventiger met zijn fiets onder een vrachtwagen terecht op de brug over de A10 in Zandvoorde bij Oostende. De man is nu overleden aan zijn verwondingen.

De man uit de buurt raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, nadat hij ten val kwam en aangereden werd door een vrachtwagen op de Zandvoordebrug.

Hoe het ongeval precies gebeurde is niet meteen duidelijk. Het parket laat nu weten dat de man overleden is aan de opgelopen verwondingen.