Man belandt in gracht nadat hij onwel wordt

Bij een ongeval donderdagochtend omstreeks half twaalf raakte een bestuurder als bij wonder slechts lichtgewond.

De bestuurder, een vijftiger, reed met zijn Renault Clio richting Poperinge toen hij even voor Poperinge onwel werd en van zijn rijvak afweek. Hij kwam in de grasberm terecht, raakte een paaltje, een verlichtingspaal en kwam een kleine tien meter verder in de gracht terecht.

De Poperingse brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder uit zijn netelige positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging meegenomen naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Door het ongeval is er hinder op de Westhoekweg richting Poperinge, één van de twee rijvakken is afgesloten voor de takelwerkzaamheden. Fluvius komt nog ter plaatse om de verlichtingspaal te vervangen. (DBI)