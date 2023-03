Man (87) naar ziekenhuis nadat auto tegen vrachtwagen belandt bij werken

Op de Provincieweg bij Bikschote, een deelgemeente van Langemark-Poelkapelle, belandde een Škoda tegen een vrachtwagen, vlakbij signalisatie van werken in de buurt van de gemeentegrens met de Ieperse deelgemeente Boezinge.

Door de impact van de aanrijding was de voorkant van de auto zwaar beschadigd. De bestuurder, een man van 87 jaar uit Komen, klaagde over pijn in de borststreek en werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Door de werken verloopt het verkeer op de Provincieweg beurtelings over een van de twee rijvakken. (TP)