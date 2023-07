Man (83) knalt met wagen tegen geparkeerde vrachtwagen in Roeselare

Een 83-jarige man uit Izegem geraakte in de nacht van woensdag op donderdag gewond bij een ongeval in de Rumbeeksesteenweg in Rumbeke. De man knalde met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen.

De bejaarde man reed omstreeks middernacht met zijn wagen vanuit Roeselare richting Izegem. Hij volgde de Rumbeeksesteenweg, maar ter hoogte van het warenhuis Aldi liep het verkeerd. De man week om een onduidelijke reden uit, knalde met zijn wagen tegen een verkeersbord waarna het voertuig ook tegen een geparkeerde vrachtwagen belandde.

Lichtgewond

Buurtbewoners, die opgeschrikt werden door een luide knal, snelden onmiddellijk toe. Doordat de man niet zelfstandig uit zijn voertuig geraakte, werd ook de brandweer ingeschakeld. Die bevrijdde de man uit zijn wagen.

De Izegemnaar werd lichtgewond overgebracht naar AZ Delta. Zijn wagen werd midden in de nacht weggetakeld. Ook de vrachtwagen liep bij het ongeval zware schade op.