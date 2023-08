Man (79) gewond na crash op vluchtheuvel in Ieper

In Ieper belandde donderdagnamiddag een auto tegen een vluchtheuvel. De 79-jarige bestuurder raakte gewond.

Het ongeval gebeurde in de Ieperse Capucienenstraat. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was een auto van het merk Peugeot 308 er op een vluchtheuvel gereden. De bestuurder, een 79-jarige man uit Ieper, gaf een verwarde indruk. Mogelijk was een medische oorzaak de aanleiding van het ongeval. De man raakte gewond en er werd een ambulance ter plaatse gevraagd. De wagen was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. (TP)