Man (73) in kritieke toestand na ongeval met kniklader

Een 73-jarige man is maandagnamiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval met een kniklader op een hoeve in de Rondomstraat in Ichtegem.

De man was met behulp van het landbouwvoertuig boomstronken en takken aan het verplaatsen op het erf van zijn zoon. Op een gegeven moment, rond 15 uur, kantelde de kniklader tijdens het binnenrijden van een weiland. Volgens de zoon gebeurde dat allicht toen de linkerwielen over een bult reden en de rechterwielen wegzakten in zachte ondergrond. De 73-jarige man viel uit de cabine en kwam gekneld te zitten tussen de gekantelde kniklader en een weidepaal.

De brandweer, ziekenwagen, mug en politie repten zich naar de Rondomstraat. Het slachtoffer werd bevrijd met behulp van een telescopische verreiker, die de kniklader omhoog hief. De man werd na de bevrijding ter plaatse verzorgd door de mugarts maar in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. (BB)