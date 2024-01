Man (71) kritiek na val van takelwagen die zijn auto uit gracht haalde

In Heuvelland belandde een auto in een gracht. Tijdens de takelwerken maandagmorgen viel de 71-jarige eigenaar van de auto van het laadplatform van de takelwagen. Hij verkeert in levensgevaar.

De auto kwam in de gracht terecht op de Goeberg in Heuvelland. Een takeldienst kwam ter plaatse om het voertuig uit de gracht te halen. Tijdens de takelwerken was sprake van een oudere man die op een fiets bij de takelwagen kwam. Hij klom op het laadplatform van de takelwagen en kwam ten val.

“De takelaar contacteerde de hulpdiensten”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper die om 7.48 uur melding kreeg van het incident. “De 71-jarige man uit Heuvelland is levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer was de eigenaar van de auto die eerder in de gracht belandde.”

De plek van het incident werd een tijdlang afgezet om vaststellingen te doen. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om signalisatie te voorzien en bloed op het wegdek te reinigen. (TP)