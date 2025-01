Man (70) overleden nadat hij water inrijdt met fiets: “Voorlopig onduidelijk waar man precies in water terechtkwam”

In Oudenburg werd kort voor de middag een lichaam gevonden in het water ter hoogte van de Plassendalebrug op de grens met Oostende. Vermoedelijk gaat het om een fietser. De man werd in uiterst kritieke toestand nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Het was de sluizenwachter van de Plassendalebrug die het lichaam ontdekte en de hulpdiensten verwittigde. De brandweer snelde meteen ter plaatse en haalde de man uit het water. Burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) kwam ter plaatse. “Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de omstandigheden van het ongeval”, duidt de burgemeester. “De Vlaamse Waterweg zal nu de beelden bekijken op de fietsweg tussen Stalhille en Oudenburg. Op die manier kan de man misschien gezien worden en weten we waar het ongeval precies gebeurd is. Voorlopig is het nog niet duidelijk waar de man precies in het water terechtkwam. De stroming gaat alvast richting Oostende. De kans is groot dat de man misschien verderop in het water terechtkwam.”

Aangezien de man in fietskledij was en ook een fietshelm aanhad, gaan de hulpdiensten ervan uit dat de man met zijn fiets in het water is gereden. De brandweer kwam dan ook met een duikteam ter plaatse om het water te doorzoeken op zoek naar de fiets van de man. De zichtbaarheid in het water is echter minder dan 10 centimeter, de zoektocht verliep dus niet van een leien dakje. Na anderhalf uur werd de zoektocht gestaakt. De fiets werd niet gevonden. “Het zou om een 70-jarige man gaan uit Koksijde”, zegt de burgemeester. “De man werd ter plaatse gereanimeerd en in uiterst kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.”

De watertemperatuur bedroeg op het moment van het ongeval zo’n 6 graden. “De fietsroute Brugge-Oostende is een drukbereden fietsroute. Vaartdijk-Zuid is de veiligste kant. De fietsroute wordt gebruikt door recreatieve en sportfietsers, maar ook voor woon-werkverkeer. Overal is er een verhoogde berm of een vangrail dat verhindert dat mensen met hun fiets in het water terechtkomen. Hier en daar is er echter een stuk waar geen bescherming is. Aan de overkant van het water is er nog veel minder bescherming. Het is momenteel niet duidelijk waar de man precies in het water is gereden. Dat moet blijken uit het onderzoek.”

Dat onderzoek wordt nu volop gevoerd door de scheepvaartpolitie. De man werd immers in havengebied gevonden.