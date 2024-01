Man (70) gewond na knal met auto tegen gevel in Bekegem

Een 70-jarige man uit Jabbeke raakte maandagmiddag gewond bij een verkeersongeval in Bekegem bij Ichtegem. Hij kwam met zijn wagen tegen de gevel van een woning terecht.

Het verkeersongeval op de Bruggestraat in Bekegem gebeurde maandagmiddag om 13.20 uur. De 70-jarige man uit Jabbeke reed met zijn personenwagen op de Bruggestraat in de richting van Jabbeke toen hij bij het verlaten van een bocht naar links om onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. Daarna kwam hij met de wagen tegen de gevel van een woning terecht. Zijn auto kwam door de klap dwars over de baan te staan waardoor de volledige weg versperd was.

De medische hulpdiensten en de politie Kouter snelden ter plaatse. Terwijl de opgeroepen medische hulpdiensten de man de eerste zorgen toedienden, sloot de politie de baan af voor het verkeer tussen de Zeeweg en de Barletegemweg. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis in Rumbeke. Zijn wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld. De brandweer kwam nog ter plaatse voor het opruimen van het wegdek. (JH)