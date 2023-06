Man (67) sterft na ongeval bij school: “Wellicht onwel geworden”

In de schoolomgeving van de lokale basisschool in het Heuvellandse dorp Kemmel is vrijdagochtend een ongeval gebeurd. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Een wagen belandde tegen geparkeerde voertuigen langs de Reningelststraat. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was de bestuurder vermoedelijk onwel geworden. De man werd ter plaatse gereanimeerd. Brandweer Westhoek schermde het tafereel af met een tent en zorgde voor signalisatie.

Het slachtoffer, een 67-jarige uit Heuvelland, werd in kritieke toestand naar het Jan Yperman Ziekenhuis gebracht, waar hij even later overleed. (TP)