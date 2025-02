Man (67) in kritieke toestand gevonden bij kruispunt in Passendale, politie start onderzoek

In Passendale is zondagnacht een zwaargewonde man aangetroffen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Er loopt een onderzoek.

De hulpdiensten moesten in de nacht van zondag op maandag rond 2.40 uur uitrukken naar de ’s Graventafelstraat in Passendale, een deelgemeente van Zonnebeke. Er was melding gemaakt van een mogelijk aangereden persoon. Ter hoogte van het kruispunt met de Haringe- en Mosselmarktstraat werd een persoon aangetroffen die zwaargewond was.

Onderzoek

Op vraag van de politie werd Brandweer Westhoek opgeroepen om een tent te plaatsen ter hoogte van het kruispunt en het labo werd ter plaatse gevraagd voor een sporenonderzoek. De persoon, een Fransman van 67 jaar uit de buurt, werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Aan het kruispunt ligt café De Mosselmarkt. Dat café was ’s nachts gesloten, de uitbater werd gewekt door de aanwezigheid van de hulpdiensten en zegt niks meer te weten over de feiten. Door de interventie van de hulpdiensten en het daaropvolgende onderzoek was de ’s Graventafelstraat ’s nachts urenlang afgesloten voor het verkeer. (TP)