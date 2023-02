Man (67) belandt met auto in sloot naast E40 in Nieuwpoort, maar blijft ongedeerd

De hulpdiensten werden zondagochtend uitgestuurd naar de E40 in Nieuwpoort waar een auto in de gracht naast de snelweg was geraakt. Een voorbijganger vreesde dat iemand vastzat in zijn wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Een voorbijganger belde zondagochtend rond 7.40 uur de hulpdiensten op omdat hij een auto in de gracht zag liggen naast de E40. Dat gebeurde ter hoogte van Ramskapelle in de richting van Brussel. Volgens de voorbijganger stond een persoon naast het voertuig, maar was het niet duidelijk of er nog andere inzittenden waren.

Verstrooid

Er werden geen risico’s genomen en er werd daarom preventief een ziekenwagen ter plaatse gestuurd. Ook de brandweer werd uitgestuurd om indien nodig een bevrijding uit te voeren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Volgens de wegpolitie ging het om een 67-jarige man die op de snelweg reed en even verstrooid was waarna hij met zijn Opel in de gracht belandde. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. De wagen werd getakeld en de hinder voor het wegverkeer bleef beperkt. (JH)