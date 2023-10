Man (56) levensgevaarlijk gewond na botsing tegen verhoogde berm: gemeente Ardooie vraagt maatregelen

Een 56-jarige man uit Roeselare geraakte donderdagavond levensgevaarlijk gewond bij een ongeval langs de Oostlaan in Ardooie. De man botste met zijn bromfiets tegen een verhoogde berm nabij een bushalte en kwam erg lelijk ten val. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats een dergelijk ongeval gebeurt. Het gemeentebestuur contacteert het Agentschap Wegen en Verkeer met de vraag of dat punt veiliger kan gemaakt worden.

Langs de Oostlaan in Ardooie is er ruim honderd meter over het kruispunt met de Kortrijksestraat een bushalte. Voor die bushalte ligt er een berm waardoor het fietspad er even naar rechts uitwijkt.

Ter plaatse gereanimeerd

Een 56-jarige man uit Roeselare, die donderdagavond omstreeks 21.30 uur met zijn bromfiets richting Tielt reed, merkte de berm te laat op. De man vloog voorover en belandde enkele meter verder met zijn gezicht tegen de grond. De man bleef roerloos liggen.

Gelukkig was er een passant die de bromfiets en de bestuurder opmerkte. De passant verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De bromfietser was er erg slecht aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden. De Roeselarenaar werd in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Roeselare waar hij voor zijn leven vecht.

Niet het eerste ongeval

Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk ongeval gebeurt ter hoogte van de verhoogde berm. De omgeving van de bushalte is niet verlicht waardoor fietsers en bromfietsers vaak laat opmerken dat het fietspad plots naar rechts buigt.

Véronique Buyck (Groep 82), die deze week de overleden burgemeester Karlos Callens opvolgde, is op de hoogte van het ongeval langs de Oostlaan.

De Oostlaan (N37) is onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “We zullen dit voorval zeker doorgeven aan AWV en vragen of er op dat punt verbeteringen kunnen aangebracht worden”, aldus Buyck.