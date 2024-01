Man (55) wordt onwel en sterft na knal tegen gevel in Lichtervelde: “Zetel met zoontje schoof meters ver”

Een 55-jarige Poolse man werd woensdagochtend onwel langs de Spoorweglaan in Lichtervelde. Hij knalde met zijn wagen tegen de woning van Janaika Sabbe en Wessim Tlili. Op dat ogenblik zat hun zoontje naar televisie te kijken. De zetel schoof door de klap weg, maar uiteindelijk kwam het kindje met de schrik vrij. De Poolse man werd nog gereanimeerd, maar overleed even later in het ziekenhuis.

Het voorval deed zich woensdagochtend omstreeks 7 uur langs de Sportlaan, een kaarsrechte weg in Lichtervelde. Een Poolse man stapte er in zijn Volvo die op de parkeerplaatsen aan de voetbalvelden geparkeerd stond. De man was nog maar net vertrokken of het liep helemaal verkeerd.

De man werd vermoedelijk getroffen door een beroerte en week van de baan af. Het voertuig knalde tegen de voorgevel van de woning van Janaika Sabbe en haar partner Wessim Tlili. “Ik was op dat ogenblik boven. Het zoontje van Janaika zat beneden nog maar net in de zetel naar televisie te kijken. Door de klap schoof de zetel weg. Ik spurtte onmiddellijk naar beneden, maar gelukkig geraakte het kindje niet gewond”, aldus Wessim.

Man gereanimeerd, maar toch overleden

Na de klap met de woning schoof de Volvo van de 55-jarige man terug de straat op. Daar kwam hij tot stilstand. Buurtbewoners snelden onmiddellijk toe om te kijken of ze iets voor hem konden betekenen. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, kwamen kort daarna ter plaatse. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in erg kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij woensdagochtend.

Schade aan woning is groot

De brandweer werd opgeroepen om de woning van het koppel te stutten. Zij woonden er nog maar twee maanden. “Het is erg wat er met die man is gebeurd. De schade aan de woning is aanzienlijk. “Er lagen eerst overal brokstukken. Het raam is beschadigd, maar ook de muur vooraan kreeg een serieuze klap”, aldus Wessim.

Bij het ongeval werd ook een steunmuur geraakt, waardoor het momenteel niet veilig is om in de woning te verblijven. Inmiddels zocht de gemeente al naar een oplossing voor het gezin. Zij kunnen tijdelijk terecht in een noodwoning in Lichtervelde. Door het voorval bleef de Sportlaan enkele uren onderbroken voor het verkeer.