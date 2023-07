Man (55) verliest rijbewijs na knal tegen gevel in Pervijze

Een 55-jarige man uit Avekapelle verloor zondagavond zijn rijbewijs nadat hij onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte. De man knalde in Pervijze tegen de gevel van een gebouw.

Het ongeval gebeurde zondagavond even na 21 uur in de Pervijzestraat in Pervijze. De 55-jarige man uit Avekapelle kwam vanuit de Rousdammestraat en reed het kruispunt gewoon rechtdoor. Daarbij raakte hij gelukkig geen tegenliggers of ander verkeer. Zijn wagen kwam tot stilstand tegen enkele landbouwmachines die naast een gevel stonden, waarna die machines en de auto nog op de muur botsten. Door het ongeval ploften alle airbags in de wagen op en liep de man een hoofdwonde op. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om hem de zorgen toe te dienen.

De man raakte op eigen kracht uit het voertuig. Bij de politie legde hij een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingehouden. De wagen werd getakeld en de brandweer kwam ter plaatse om brokstukken op te ruimen. (JH)