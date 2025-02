Man (53) zwaargewond na frontale botsing op Rijksweg

Zondagavond gebeurde er een zwaar ongeval op de Rijksweg (N36) in Rumbeke, ter hoogte van het AZ Delta. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar. In totaal vielen er drie gewonden, waarbij één zwaargewonde. Het zou gaan om een 53-jarige man uit Kortemark.

Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur. Uit verklaringen zou blijken dat de tegenligger plots van zijn rijvak begon af te wijken. De inzittenden van de ene auto raakten lichtgewond. De bestuurder van de andere wagen is er erger aan toe en is in levensgevaar.

Onderzoek

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Voorlopig is het nog onduidelijk waarom de tegenligger van zijn rijvak afweek. De Rijksweg werd tot na middernacht afgezet voor het verkeer.