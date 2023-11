Man (49) speelt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed rood verkeerslicht negeert en tegen kusttram botst

Een 49-jarige man veroorzaakte dinsdagavond een verkeersongeval waarbij hij tegen de kusttram botste en met zijn auto klem kwam te zitten. De man negeerde het rode verkeerslicht, bracht zo het leven van twee tieners aan boord in gevaar én had teveel gedronken. Zijn rijbewijs werd ingehouden.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond om 19.25 uur op de Kaai in Nieuwpoort. Een 49-jarige man uit Alveringem wou er de rotonde aan de Kaai dwarsen en negeerde daarbij de rode verkeerslichten en stopsignalen die de komst van de tram aankondigden. De man reed toch door en de trambestuurder kon niet meer tijdig stoppen. Er volgde een botsing waarbij de Hyundai Tucson van de man geklemd raakte tussen de tram en een verkeerspaal.

De auto werd even meegesleurd en kwam tot stilstand op de tramsporen. Aan boord bij de man bleken twee 18-jarige passagiers uit Alveringem en Veurne te zitten. De man bracht hen zo in gevaar want bovendien had hij ook nog teveel alcohol gedronken. De politie Westkust trok daarop zijn rijbewijs voor 15 dagen in. Zijn wagen werd getakeld. (JH)