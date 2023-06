Man (44) onder invloed veroorzaakt ongeval met twee gewonden in Vlamertinge

Een 44-jarige man uit Poperinge veroorzaakte maandagochtend een verkeersongeval op de Noorderring in Vlamertinge nabij Ieper. Daarbij vielen twee gewonden. De man bleek nadien onder invloed te zijn van drugs en speelde zijn rijbewijs kwijt.

Het verkeersongeval gebeurde maandagochtend rond 8 uur op de Noorderring (N38) ter hoogte van de brug over de spoorweg in Vlamertinge. “Een 44-jarige man uit Poperinge die in zijn wagen op de Noorderring reed week plots af van zijn rijbaan en reed in de tegenovergestelde richting de auto van een vrouw aan”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Zowel de 44-jarige man als de 27-jarige vrouw uit Wevelgem die in de andere wagen zat raakten daarbij gewond. Ze moesten voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht. De man uit Poperinge verklaarde dat hij in slaap gevallen was achter het stuur van zijn wagen en daardoor van de rijbaan afweek. Een speekseltest die de politiediensten bij de man afnamen wezen uit dat hij onder invloed van verdovende middelen was. Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingehouden.”

De man heeft veel geluk dat de gevolgen niet zwaarder waren. In totaal deelde nog een derde auto in de brokken bij het passeren van het ongeval. Het ging om een Volkswagen Golf, Seat Ibiza en een Mitsubishi. Een takeldienst kwam ter plaatse om de auto’s van de twee gewonde slachtoffers te takelen. De Poperingenaar wacht nog een gerechtelijk staartje in de politierechtbank. (JH)