Man (43) komt om het leven bij tragisch ongeval in Brugge: “Raakte gekneld tussen twee wagens”

Een 43-jarige man is dinsdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in Brugge. De veertiger raakte volgens de eerste vaststellingen gekneld tussen zijn eigen bestelwagen en een geparkeerd voertuig en overleed ter plaatse. Hoe dat precies kon gebeuren wordt onderzocht.

Het tragische ongeval gebeurde in de Rustenburgstraat. © JVM

De hulpdiensten werden omstreeks 21.30 uur ter plaatse geroepen richting de Rustenburgstraat. In de rustige straat was sprake van een persoon die tussen twee voertuigen was terechtgekomen. Bij aankomst van de ambulance en MUG-dienst bleek de situatie meteen ernstig te zijn. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar de 43-jarige man overleed ter plaatse.

Onderzoek

Over de precieze omstandigheden was dinsdagavond nog geen absolute zekerheid. “Alles wijst wel in de richting van een spijtig ongeval en volgens de eerste vaststellingen was er geen andere partij betrokken”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.

Wat er precies gebeurde wordt nog verder bekeken. De man zou gekneld geraakt zijn tussen zijn eigen bestelwagen die op de rijbaan stond en een geparkeerd voertuig, maar de exacte omstandigheden waren niet duidelijk. Het parket werd ingelicht. Zij moesten beslissen of er een deskundige ter plaatse moest komen.

