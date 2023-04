Man (40) ontsnapt aan veel erger wanneer Porsche zinkt in kanaaltje in Oudekapelle

Een 40-jarige man uit Langemark had vrijdagavond veel geluk bij een verkeersongeval in Oudekapelle (Diksmuide). De man belandde ‘s avonds met zijn Porsche Cayenne in het kanaaltje naast de weg waarna de zware auto onmiddellijk begon te zinken. Hij kon zichzelf gelukkig redden.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond even voor 20 uur in de Grote Beverdijkstraat in Oudekapelle. Dat is een kilometerslange smalle landelijke weg met een kanaaltje naast. Het water is slechts gescheiden van de rijweg door een afhellend stuk grasstrook van nauwelijks twee meter breed. Wie zich op de weg misrekent betaalt dat vaak cash. En dat heeft de 40-jarige man uit Langemark-Poelkapelle vrijdagavond aan den lijve ondervonden toen hij met zijn Porsche Cayenne op de weg reed.

Tot dak aan water

“We kregen melding van het verkeersongeval even voor 20 uur”, zegt commissaris Geert Provoost van zone Polder. “Een man uit Langemark was met zijn Porsche Cayenne in het water geraakt. Het kanaaltje is daar vrij diep en breed. De wagen begon onmiddellijk te zinken en stond tot aan het dak in het water. De man kon gelukkig zichzelf bevrijden en naar de kant komen waar hij de hulpdiensten belde. Hij bleef ongedeerd en had geen bijstand van een ziekenwagen nodig. De man raakte wel licht onderkoeld want al zijn kledij was doorweekt. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Mogelijks speelde de regenval op dat moment een rol, of was het waterglad en lag er wat slijk op de baan. Of de bestuurder kende daar de weg niet op de smalle, onverlichte baan. Of snelheid een rol speelde is niet duidelijk. In ieder geval waren er geen verzwarende omstandigheden in het spel en legde de man een negatieve ademtest af.” Na het ongeval belde de man iemand op om hem te komen ophalen.

Porsche hybride vernield

De Porsche moest dan nog getakeld worden en dat was geen eenvoudige klus. Takelbedrijf Weyne uit Merkem kwam ter plaatse maar zij moesten versterking oproepen van duikers van de brandweer om de wagen op het droge te krijgen. De duikers bevestigden riemen onder de auto zodat de wagen gehesen kon worden. Door de smalle weg was er weinig manoeuvreerruimte en moesten er twee takelwagens aan te pas komen. De ene met takelarm zorgde ervoor dat de auto uit het water gehesen werd en op de andere takelwagen gezet kon worden. De Porsche Cayenne liep geen carrosserieschade op maar omdat het om een hybridemodel gaat die een tijdlang volledig onder water stond is de kans groot dat de wagen rijp is voor de schroothoop. (JH)