Man (39) overleeft zware crash in verhakkelde auto in Vladslo

Een 39-jarige man had dinsdagnacht onnoemelijk veel geluk bij een zwaar verkeersongeval in Vladslo bij Diksmuide. Enerzijds omdat zijn auto verhakkeld raakte bij de crash in de gracht en hij dat overleefde. Anderzijds omdat een toevallig passerende fietser om 4.15 uur op de onverlichte weg het ongeval opmerkte en de hulpdiensten belde.

Wanneer het ongeval op de Vladslostraat tussen de Diksmuidse deelgemeenten Vladslo en Esen precies gebeurde is niet duidelijk. Een 39-jarige man reed er in zijn Peugeot Partner vanuit Vladslo richting Esen en kwam er, vermoedelijk aan onaangepaste snelheid op het natte wegdek, naast de weg terecht. De Vladslostraat is een lange kaarsrechte verbindingsweg waarbij het wegdek in slechte staat is. De grachten liggen ook meteen naast de weg. De auto vloog de gracht in, ramde daar een zware betonpaal, reed nog een boompje af en kwam een twintigtal meter verder in omgekeerde rijrichting tot stilstand. De schade was bijzonder zwaar: de rechterkant ter hoogte van de voorruit en het dak van de Peugeot werd volledig opengereten. De man mag al van geluk spreken dat hij dat zware ongeval overleefde.

Passerende fietser

Het slachtoffer had zoveel dubbel geluk want hijzelf kon de hulpdiensten niet bellen, dat deed een fietser, die op het nachtelijke uur op de onverlichte weg toevallig passeerde. “Wij werden opgeroepen om een bevrijding uit te voeren”, zegt brandweerluitenant van post Diksmuide. “Daarbij werd gemeld dat de bestuurder door de voorruit was gevlogen en onder zijn auto was beland. Hij zou daarbij vast hebben gezeten maar bij onze aankomst was dat niet het geval. Hij zat gewond naast zijn wagen. Of hij dus door de voorruit belandde of er op een of andere manier toch op eigen kracht uit raakte is niet duidelijk.” De man kreeg van een MUG-arts de eerste verzorging en werd daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste vaststellingen verkeerde hij niet in levensgevaar. De politie Polder bleef nog ter plaatse tot de wagen getakeld werd. (JH)