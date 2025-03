In de Zerkegemstraat in Bekegem bij Ichtegem is een 37-jarige man woensdagochtend gewond geraakt bij een stevige valpartij.

De man uit Oudenburg reed met zijn speedpedelec langs de Zerkegemstraat in de richting van Zerkegem. Aan de wegversmalling ter hoogte van een woning kwam hij in aanrijding met de verhoogde stoeprand van de wegversmalling en kwam daarna ten val. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. De politie Kouter kwam de nodige vaststellingen doen. (JH)