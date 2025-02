Man (36) zwaargewond na frontale botsing tussen Chevrolet en Porsche

Op het Ieperse platteland gebeurde zaterdagavond een zware frontale aanrijding tussen een Chevrolet en een Porsche met een gezin van drie. De Chevrolet-bestuurder (36) van Poolse afkomst zat gekneld en werd zwaargewond afgevoerd.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De hulpdiensten snelden zaterdagavond even na 19 uur naar de Krommenelststraat, een bochtige weg op het platteland bij de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. Bij de bocht ter hoogte van het kruispunt met de Marshof- en Abelestraat was een nagenoeg frontale aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen: een Chevrolet met Poolse nummerplaat en een Porsche Taycan die in de gracht belandde.

Bestuurder gekneld

Wellicht reed de Chevrolet op de Krommenelststraat aan een te hoge snelheid richting de Noorderring. De bestuurder miste de bocht en belandde tegen de Porsche die uit de tegenovergestelde richting zou gekomen zijn. De klap was bijzonder hevig en de schade aanzienlijk. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de bestuurder van de Chevrolet uit het wrak te bevrijden. Tegen 20 uur was dat gelukt. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper ging het om een 36-jarige man van Poolse afkomst die in Ieper woont.

“We moesten de deur verwijderen en een deel van het dak om het slachtoffer uit het voertuig te halen”, zegt kapitein Dirk Vandekerckhove van brandweerpost Ieper. De 36-jarige man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, zijn toestand zou toen stabiel geweest zijn. In de Porsche zat naar verluidt een gezin van drie. Een passagier raakte eerder lichtgewond en is ook overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De Krommenelststraat was een paar uur afgesloten voor het verkeer vanaf de Noorderring tot aan het kruispunt met de Marshof- en Abelestraat. (TP)